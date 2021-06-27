В ДР Конго при взрыве бомбы в церкви пострадали два человека

ПРЕТОРИЯ, 27 июня. /ТАСС/. По крайней мере два человека пострадали в воскресенье при взрыве самодельной бомбы в католической церкви в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

"Взрыв произошел утром незадолго до начала воскресной службы, когда в храме еще не было много людей", - заявил глава полицейской службы Бени Нарцисс Мутеба Кашале. По словам очевидцев, зданию церкви и внутреннему убранству нанесен значительный ущерб.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Власти начали расследование.

Христиане составляют почти 80% от общего числа населения ДР Конго, которое достигает 92 млн человек. На приверженцев местных культов приходится 5% жителей страны, на последователей ислама - около 2%. Среди христиан 34% составляют католики.