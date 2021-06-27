Полиция Индии в Кашмире обнаружила взрывное устройство большой мощности

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июня. /ТАСС/. Полиция северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир обнаружила в воскресенье самодельное взрывное устройство (СВУ) и предотвратила крупный теракт. Об этом сообщил журналистам представитель местной полиции Дилбагх Сингх.

"СВУ весом 5-6 кг было обнаружено полицией Джамму. Это СВУ было получено боевиком группировки "Лашкар-э Тайба" (запрещена в РФ) и должно было быть установлено в некоем людном месте", - приводит слова Сингха информационное агентство ANI.

Подозреваемый задержан, ведется допрос. Вероятно, что вскоре будут задержаны и другие преступники. Ранее полиция арестовала террориста в районе Нарвал в округе Джамму и изъяла у него пять самодельных взрывных устройств.

Полиция Джамму и Кашмира также расследует два взрыва малой интенсивности, которые произошли ранее в воскресенье в районе базы ВВС в Джамму. По данным источников агентства, никаких серьезных повреждений в результате инцидента не произошло, однако два человека получили легкие ранения. Предположительно, взрывчатые вещества были сброшены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Возможной целью этих беспилотников был самолет, расположенный в районе взлетно-посадочной полосы.

Группа экспертов и следователей из Национального агентства по расследованиям и Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура) уже прибыла на пострадавшую базу ВВС.