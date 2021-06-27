МИД Франции осудил нападения на "Врачей без границ" в Эфиопии и ЦАР

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Франция осуждает нападения на сотрудников организации "Врачи без границ", совершенные в Эфиопии и Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя дипломатического ведомства.

"Франция самым решительным образом осуждает смертоносные атаки, которым подвергся в последние дни медицинский персонал организации "Врачи без границ" в эфиопском штате Тыграй, а также в Центрально-Африканской Республике. Франция высказывает свои соболезнования семьям погибших. Она высоко оценивает работу активистов гуманитарных организаций, которые безустанно трудятся ради того, чтобы облегчить страдания местного населения", - говорится в заявлении МИД.

Франция напоминает при этом, что "защита медицинского персонала является в соответствии с нормами международного права обязанностью для всех участников вооруженных конфликтов", подчеркнула дипмиссия.

Как сообщило в субботу Agence France-Presse, вооруженная группа неизвестных атаковала на севере ЦАР конвой гуманитарной организации "Врачи без границ", убив одну женщину и ранив еще трех человек. Как уточнила сама неправительственная организация, два мотоцикла, использовавшиеся в миссии "Врачей без границ", попали в минувший четверг в засаду, когда перевозили раненых. При этом организация подчеркнула, что конвой был четко маркирован соответствующим образом. Нападение было совершено в 380 км к северу от Банги, столицы страны.

В пятницу испанское подразделение организации "Врачи без границ" сообщило, что трое его сотрудников были убиты в Эфиопии, в штате Тыграй. Погибла 35-летняя испанка Мария Эрнандес, которая была одним из координаторов "Врачей без границ" в Тыграе, а также двое граждан Эфиопии - ее помощник и водитель.

Организация "Врачи без границ" была создана в декабре 1971 года. Ее задача - оказание срочной медицинской помощи людям, пострадавшим в ходе военных конфликтов, природных и техногенных катастроф, эпидемий и голода. Штаб-квартира организации, которая действует сейчас более чем в 70 странах мира, находится в Женеве.