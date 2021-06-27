В Минске заявили об актуальности дела против Адамкуса о геноциде в Белоруссии

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Минск по-прежнему считает актуальной необходимость допроса экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, в связи с чем ждет от компетентных органов зарубежных стран выполнения обязательств о сотрудничестве. Об этом заявил в воскресенье заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

"Мы не знаем, где он находится, но мы запросили Литву о его местонахождении и о возможном допросе. Уголовное преследование в отношении него актуально, поскольку он жив и давал интервью одному из средств массовой информации, - сказал он в эфире телеканала СТВ. - Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям".

Заместитель генпрокурора Белоруссии не знает, как за рубежом отреагируют на призывы Минска. "Но мы надеемся на здравый смысл в решении этого вопроса. Бесспорно, нами в рамках этого уголовного дела направлены запросы во многие страны, даже такие отдаленные, как Великобритания, Канада", - уточнил Стук.

По его словам, по делу о геноциде жителей Белоруссии в годы Великой Отечественной войны уже опрошено около 4 тыс. человек, большая часть из них - это бывшие узники нацистских концлагерей, установлено более 80 захоронений жертв фашизма. "На этой основе будет сделан вывод, что в период Великой Отечественной войны было именно планомерное целенаправленное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборантами из числа некоторых соседних государств", - отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, в отдельных карательных операциях даже более активно, чем немецкие части, действовали коллаборационисты из числа литовских и латышских националистов. Один из них, участник масштабной карательной операции "Зимнее волшебство", Антанас Импулявичюс за особую жестокость получил прозвище Минский мясник. "Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус. Минский мясник после освобождения Беларуси скрылся на территории Германии, после этого эмигрировал в Америку. К сожалению, Америка отказала нам в его выдаче, в настоящее время его судьба неизвестна, а вот Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был президентом Литовской Республики", - заключил представитель генпрокуратуры.