В Минске заявили, что Латвия пока не дала ответ Белоруссии по поводу инцидента с флагом

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруссия пока не получила официального ответа Латвии в связи с инцидентом с государственным флагом республики на чемпионате мира по хоккею, но намерена проявить настойчивость в расследовании этого дела и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил в воскресенье заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

"Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами", - сказал он в эфире телеканала СТВ. По его словам, проводится необходимый комплекс следственно-процессуальных действий. "Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить", - добавил заместитель генпрокурора.

В конце мая генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал о возбуждении уголовного дела против главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Поводом для этого стала замена флага Белоруссии на символику противников президента Александра Лукашенко. Уголовное дело возбуждено за действия, направленные на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности.

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Глава МИД Латвии и мэр Риги, отреагировав на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать его об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.