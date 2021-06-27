Вице-премьер Белоруссии считает, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на АПК

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Новые санкции ЕС не окажут серьезного влияния на агропромышленный комплекс (АПК) Белоруссии. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер правительства республики Александр Субботин.

"АПК это затронет в меньшей степени, потому что земля наша, мы на ней работаем. Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1". Однако, по его словам, карту экспорта придется скорректировать. "Думаю, это будет некритично для аграрного сектора", - отметил вице-премьер.

Субботин добавил, что Россия, куда Белоруссия поставляет продукции АПК на $4,5 млрд в год, остается основным партнером республики. Вместе с тем Москва, продолжил он, предъявляет жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам. "Это нас не обижает, а, наоборот, закаляет и позволяет занимать тот уровень качества производства, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на $6 млрд по всему миру, в том числе в Китае, где требования еще жестче", - констатировал Субботин.