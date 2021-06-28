Кипр повысил эпидемический статус 14 стран

НИКОСИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Республики Кипр повысили эпидемический статус 14 стран в новом недельном реестре, оставив положение России без изменений: она по-прежнему находится в числе стран красной категории, для приезда на Кипр из которых невакцинированным пассажирам необходимо проходить два диагностических теста на коронавирус, а привитым вакциной "Спутник V" тестирование не нужно. Соответствующий перечень государств, который в понедельник опубликовал Минздрав островного государства, вступает в силу с 1 июля.

В новом списке зеленая категория, откуда можно приезжать без медицинских документов, пополнилась такими странами, как Франция, Греция, Хорватия, Словения, Литва, Эстония, Люксембург, Швейцария и Лихтенштейн. При этом две последние страны были переведены в зеленую зону не из оранжевой, как остальные в этом списке, а из красной, то есть их статус был повышен сразу на две категории.

Статус Испании, Нидерландов, Сербии, Андорры и Канады, которые также находились в красной зоне, был повышен на одну ступень - до оранжевой категории. Из стран этой группы можно приезжать на Кипр с одним диагностическим тестом.

С четверга в зеленой группе будут находиться 28 стран, в оранжевой - 15 государств и в красной - 20. Все остальные страны находятся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии, помимо сдачи теста, обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить негативный результат.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной группы, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету на сайте, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти Кипра затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и препаратом китайской компании Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении теста на коронавирус. Вакцинированные пассажиры избавляются и от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических тестов, но при этом кипрские власти оставили за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте.