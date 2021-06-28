Власти Германии заявили, что Меркель и все члены кабмина потрясены нападением в Вюрцбурге

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и все члены правительства ФРГ потрясены нападением сомалийца в городе Вюрцбург, в результате которого погибли три человека. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"От имени канцлера я хотел бы сказать, что она и все члены правительства ФРГ потрясены [преступлением] - это преступление неслыханной жестокости и злобы. Мы соболезнуем семьям погибших", - сказал он.

"Следствие сделает все для того, чтобы выяснить, чем руководствовался мужчина", - отметил Зайберт. Он напомнил, что есть данные о том, что у подозреваемого были найдены исламистские пропагандистские материалы. "Есть сведения о психических проблемах в прошлом. Одно не должно исключать второго", - заметил представитель кабмина.

25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в городе Вюрцбург, погибли три человека, пострадали пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли исламистские пропагандистские материалы.