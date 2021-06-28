Токаев отметил влияние курса Путина на укрепление позиций России в мире

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметил влияние политического курса президента России Владимира Путина на укрепление позиций РФ в мире. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения", - сказал Токаев.

Он особо отметил роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России. "Считаю, что парламентская дипломатия играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества, и это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Для нас отношения дружбы, союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение", - подчеркнул президент Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии.

В свою очередь Матвиенко выразила признательность Токаеву за возможность встречи. "Перед поездкой я разговаривала с Владимиром Владимировичем Путиным. Он просил передать вам искренний привет и самые добрые пожелания. Он еще раз подчеркнул, что высоко ценит ваши доверительные и открытые отношения. Подтвердил, что все достигнутые договоренности будут реализованы", - сказала председатель Совета Федерации.

Делегация Совета Федерации находится с двухдневным официальным визитом в Казахстане. В программе поездки - встречи с руководством страны и парламентариями.