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Белый дом: диалог по стратстабильности с Россией отвечает интересам США и их партнеров

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Запуск диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам и американской стороны, и всех зарубежных союзников и партнеров США. Это подчеркнул заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая в понедельник на онлайн-конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Мы планируем запустить переговоры по стратегической стабильности. Мы считаем, что проведение с россиянами переговоров по контролю над вооружениями фундаментальным образом отвечает нашим (американским - прим. ТАСС) интересам, интересам всех наших союзников и партнеров", - заявил сотрудник Белого дома.

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