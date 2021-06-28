Глава МИД Италии заявил, что терроризм является глобальной угрозой

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Терроризм является глобальной угрозой и требует адаптации борьбы с ним в разных регионах за пределами Ближнего Востока. Как сообщил в понедельник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам министерской встречи Международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ее участники согласны, что необходимо не допускать распространения терроризма в регионе Сахель и других зонах Африки.

"Мы обсуждали ситуацию в Сахеле и в Африке в целом. Защищать Сахель означает защищать Европу и предотвращать контрабанду оружия. Все страны согласились координировать существующие инициативы и наращивать усилия по недопущению распространения террористических ячеек в регионе Сахель, что мы наблюдаем", - сказал Ди Майо. Он отметил, что ИГ может вновь укрепиться. "Мы должны продемонстрировать, что коалиция не наращивает военный аспект, но расширяет регион деятельности. Сегодня это не только Ближний Восток, но и Африка", - добавил он.