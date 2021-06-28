Белый дом считает, что у России есть возможность решить, каких отношений она хочет с США

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Россия обладает на данном этапе возможностью решить, какие отношения она хочет иметь с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая в понедельник на онлайн-конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"У России сейчас есть способность решить, какого рода отношения она хочет иметь с нами [США]. И это будет фундаментальным образом разворачиваться на протяжении предстоящих месяцев", - сказал сотрудник Белого дома.

"Президент [США Джо Байден] совершенно ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину [на встрече в Женеве], как и во время [предыдущих] телефонных разговоров, что есть определенные аспекты поведения России, которые не только США, но и наши союзники и партнеры находят совершенно неприемлемыми", - заявил далее Файнер. Среди таковых он назвал некоторые шаги Москвы в киберпространстве, "агрессивные действия России в ближнем зарубежье", отношение к "диссидентам как внутри страны, так и за границей".

"И президент [Байден] в состоянии взаимодействовать напрямую и откровенно [с Путиным], одновременно предлагая России благоприятную возможность попыток найти сферы, в которых мы можем работать вместе. И мы проверим эту теорию", - добавил советник американского лидера.