Маас заявил, что отношения между Россией и Германией переживают непростые времена

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Отношения между Германией и Россией переживают непростые времена, но тем важнее диалог между обеими странами. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас, обращаясь с видеоприветствием к участникам XVI Германо-российской конференции городов-партнеров в Калуге.

Министр напомнил, что к настоящему времени заключено уже более 100 соглашений о партнерстве между германскими и российскими городами. "Именно этот диалог сейчас особенно важен. Ведь вы все знаете политическую ситуацию: мы переживаем бурные времена в германо-российских отношениях", - сказал Маас. При этом он утверждал, что якобы "за последние месяцы дело снова дошло до потери доверия - из-за усиления репрессий против оппозиции и гражданского общества в России или хакерских атак на цели в Германии и Европе".

"Тем более позитивно мы оцениваем недавние сигналы со стороны Москвы о большей готовности к диалогу", - сказал он. "Ведь, на мой взгляд, ответом на турбулентности в наших отношениях должно быть не сокращение, но усиление диалога между Германией и Россией. Но это означает необходимость открытого обмена мнениями, особенно между гражданскими обществами", - считает Маас. "Изоляция и запреты на деятельность порождают предрассудки и искаженную картину", - добавил он.

Германский министр призвал сообща искать ответы на такие вызовы, как пандемия и ее последствия для экономик и системы здравоохранения двух стран, цифровизацию, глобальное потепление.

Маас напомнил, что на прошлой неделе отмечалась 80-я годовщина нападения нацистской Германии на СССР. "После преступлений Второй мировой войны казалось невероятным то, что государства Восточной и Центральной Европы подадут Германии руку примирения. Но прозорливость и смелость превратили в реальность примирение между жителями наших стран - и за это Германия будет всегда благодарна", - заверил глава МИД ФРГ. Он отметил, что отношения между Россией и Германией базируются на "невероятно широкой основе".