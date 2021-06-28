Глава МИД Приднестровья проинформировал РФ о провокациях со стороны молдавских политиков

КИШИНЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Тирасполь проинформировал РФ о провокациях на границе непризнанной республики, которые устраивает молдавская партия "Альянс за объединение с Румынией" (AUR) в рамках проходящей на правом берегу Днестра кампании по выборам в парламент.

Как сообщил МИД Приднестровья, данная тема обсуждалась в понедельник на встрече главы внешнеполитического ведомства непризнанной республики Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным, который представляет Москву на переговорах по приднестровской проблематике в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

"Дипломаты выразили обеспокоенность недавними провокациями одной из политических сил Республики Молдова в Зоне безопасности. Как отметил Игнатьев, данные акции в пунктах пропуска Приднестровья создали проблемы в части свободы передвижения людей и сопровождались угрозами в адрес представителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении МИД Приднестровья. Ранее внешнеполитическое ведомство Приднестровья выступило с обращением в адрес посредников о недопустимости подобных действий.

Кроме того, Игнатьев подтвердил готовность к скорейшему возобновлению переговорного процесса в формате "5+2" без каких-либо предварительных условий.

Провокации против миротворцев

На прошлой неделе активисты молдавской партии AUR, которая выступает за ликвидацию Молдавии как государства и ее объединение с Румынией, дважды пытались прорваться в Приднестровье для агитации - сначала они хотели проехать в город Рыбница, а затем в Бендеры, но оба раза их не пропустили приднестровские пограничники. Активисты также отправились в административный центр Гагаузской автономии Комрат, откуда их выгнали собравшиеся на центральной площади жители города. В связи с инцидентами представитель Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре Виктор Беляков выразил обеспокоенность ростом напряженности в разделительной Зоне безопасности. Он предложил провести экстренное заседание ОКК и направить в места, где отмечена напряженность, военных наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала для участия в предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборах два формирования, выступающие за ликвидацию молдавского государства: румынскую партию AUR, которая зарегистрировала свой филиал в республике, и Партию национального единства. На парламентских выборах в Румынии 6 декабря 2020 года националисты АUR набрали более 9% голосов избирателей, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий. Согласно опросам, большинство жителей Румынии поддерживают идею объединения с Молдавией, однако среди молдаван сторонники этой идеи составляют менее трети населения.