Власти 19 стран и ЕС призвали к общенациональному прекращению огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Представители 19 стран, а также Евросоюза и Лиги арабских государств по итогам состоявшейся в понедельник в Риме министерской встречи призвали к общенациональному прекращению огня в Сирии и обеспечению доставки гуманитарной помощи в эту страну.

"Мы, министры и представители США, Италии, Канады, Египта, Франции, ФРГ, Греции, Ирака, Ирландии, Японии, Иордании, Ливана, Нидерландов, Норвегии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании, представители Лиги арабских государств и ЕС, встретились сегодня на полях министерской встречи коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), чтобы обсудить кризис в Сирии <...> Мы подчеркнули критическую важность удовлетворения гуманитарных потребностей <...>. Мы также подчеркнули важность продолжающейся поддержки сирийских беженцев и принимающих [их] стран, пока сирийцы не смогут добровольно вернуться домой в условиях безопасности и достоинства", - говорится в совместном заявлении участников встречи, распространенном Госдепартаментом.

"[Мы] подтвердили решительную поддержку усилий под эгидой ООН по реализации всех аспектов резолюции 2254 СБ ООН, в том числе продолжающуюся поддержку немедленного общенационального прекращения огня, беспрепятственной и безопасной доставки помощи, Конституционного комитета [Сирии], а также борьбы с терроризмом", - отмечается в документе.

Участники встречи в Риме также подтвердили свою приверженность "продолжению активной работы по достижению надежного, устойчивого и всеобъемлющего политического урегулирования" в Сирии на основе указанной резолюции СБ ООН.