Германская НКО призвала Запад прекратить бойкот Крыма

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Запад должен прекратить бойкот Крыма, позволить жителям полуострова восстановить партнерство городов, а также свободно передвигаться. Об этом заявила в понедельник председатель некоммерческой организации "Общество германо-российских встреч" города Эссен Барбара Лаххайн, выступая на XVI Германо-российской конференции городов-партнеров в Калуге. Церемонию открытия транслировал Германо-российский форум.

"Мы полностью понимаем позицию людей в Крыму и требуем восстановления партнерства городов, обменов, свободы поездок и окончания бойкота Крыма", - сказала она.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.