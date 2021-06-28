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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Белом доме пока не готовы объявить о сроках проведения нового раунда переговоров по СВПД

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что администрация США продолжает "предоставлять информацию членам Конгресса" и поддерживать "тесные контакты с партнерами в регионе"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник заявила, что она пока не знает сроков проведения нового раунда переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном.

Ранее в Вашингтоне заявили, что в воскресенье ВС США нанесли удары по объектам проиранских военизированных группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. В связи с этим во время брифинга у Псаки спросили, предшествовали ли этим ударам консультации администрации с Конгрессом и союзниками Вашингтона, а также планируются ли какие-либо контакты с Ираном по этому вопросу. "Мы только что завершили шестой раунд переговоров, связанных с иранской ядерной сделкой [Совместным всеобъемлющим планом действий, СВПД]. У меня нет графика того, когда они соберутся снова. Мне нечего анонсировать относительно иных контактов с Ираном", - ответила пресс-секретарь Белого дома. Она также добавила, что администрация США продолжает "предоставлять информацию членам Конгресса" и поддерживать "тесные контакты с партнерами в регионе".

Касательно ударов в Сирии Псаки также подчеркнула, что они были нанесены из соображений самообороны и защиты американских интересов. Она также отметила, что нанесение ударов не связано с визитом в США президента Израиля Реувена Ривлина или с президентскими выборами в Иране.

Теги
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