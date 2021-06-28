Reuters: отряды повстанцев вошли в столицу эфиопского штата Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 28 июня. /ТАСС/. Отряды повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) вошли в понедельник в административный центр эфиопского штата Тыграй - город Мэкэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

"Столица Тыграя Мэкэле находится под нашим контролем", - заявил агентству по телефону член исполнительного комитета НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда. Ранее агентство Agence France-Presse (AFP) передало, что временное правительство штата покинуло Мэкэле при приближении повстанцев. "Все [члены правительства] ушли еще днем [в понедельник], - заявил собеседник АФП. - В регионе больше нет [временного] правительства".

Работающий в регионе информационный портал Eritrea Hub также информировал, что отряды Сил обороны Тыграя, ядром которых являются бойцы НФОТ, вошли в понедельник в Мэкэле. Он отмечает, что эфиопские войска покинули город. Часть отбыла утром на самолете, другие колонной отходят на восток в район Афара. В городе, по сведениям портала, разграблен офис ООН, из тюрем бежали заключенные. В выпусках государственных эфиопских телеканалов пока информации о происходящих в Мэкэле событиях нет. Официальные власти в Аддис-Абебе также пока не предоставили своих отчетов.

Наступление повстанцев

Находящееся в подполье руководство НФОТ объявило, что его отряды начали 21 июня наступление на позиции федеральных сил на территории штата. Ожесточенные бои в последующие дни велись к северу от Мэкэле. Южносуданская радиостанция "Тамазуи" передала, что отрядам НФОТ удалось установить контроль над рядом городов и поселков на севере и востоке Тыграя. Она также передала, что НФОТ смог объединить вокруг себя основные оппозиционные движения штата и создать повстанческие Силы обороны Тыграя.

В свою очередь официальный представитель армии Эфиопии полковник Гетнет Адане 24 июня назвал дезинформацией утверждения о том, что мятежники из НФОТ захватили ряд населенных пунктов в Тыграе. По его словам, часть правительственных сил была передислоцирована из Тыграя в другие районы страны в связи с проходившими 21 июня в Эфиопии парламентскими выборами.

Военная операция федеральных войск началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников. Временная администрация Тыграя была создана в минувшем ноябре, чтобы подготовить штат к местным и всеобщим выборам.