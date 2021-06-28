США заявили, что будут укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены укреплять отношения с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подтвердила, что США и Тайвань намерены вскоре провести переговоры по торгово-экономическим вопросам. Как ранее объявил Тайбэй, эти консультации должны состояться 30 июня. "Наша поддержка Тайваня непоколебима. Тайвань является лидирующей демократией, крупной экономикой и партнером [США] в сфере безопасности. И мы продолжим крепить наши отношения во всех сферах сотрудничества, в том числе по экономическим вопросам", - сказала Псаки. По ее словам, США привержены сохранению отношений с Тайванем в области "торговли и инвестиций". "И мы продолжим укреплять наши торговые отношения. Поэтому мы с нетерпением ждем предстоящего заседания совета по торговле и [выработке] рамочной договоренности [по двустороннему товарообороту и инвестициям]", - отметила представитель американского лидера.

"Кроме того, мы ясно давали понять в публичном и частном порядке, что у нас сохраняется обеспокоенность по поводу агрессии Китая в отношении Тайваня. КНР все больше действует в духе принуждения, чтобы подорвать демократию на Тайване", - утверждала Псаки.

"Мы продолжим выражать значительную обеспокоенность на этот счет Пекину. А также насчет попыток КНР запугать других в регионе", - добавила представитель Белого дома.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.