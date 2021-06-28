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Верховный суд Мексики одобрил использование марихуаны для отдыха

Инициативу поддержали восемь членов высшего судебного органа, трое выступили против

МЕХИКО, 28 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Мексики в понедельник признал неконституционным запрет на использование марихуаны для отдыха и развлечения совершеннолетними гражданами. Инициативу поддержали восемь членов высшего судебного органа латиноамериканской страны, трое выступили против. Трансляция голосования велась в Twitter.

Таким образом, был одобрен предложенный судьей Нормой Эрнандес проект, который предусматривает отмену ряда положений закона о здравоохранении, запрещающих применение каннабиса в каких-либо иных целях, кроме медицинских и исследовательских. "Сегодня исторический день для свобод, после долгого пути этот Верховный суд подтвердил <...> право личности на употребление марихуаны для развлечения", - отметил председатель ВС Артуро Сальдивар. В марте члены Палаты депутатов Конгресса Мексики одобрили изменения законодательства, разрешающие использование марихуаны совершеннолетними гражданами для отдыха.

В ноябре 2015 года ВС Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны. Палата депутатов в апреле 2017 года одобрила смягчение антинаркотического законодательства в части использования марихуаны в медицинских и научных целях. В конце 2018 года власти выдали разрешение на продажу в стране ряда продуктов с использованием производных каннабиса. Речь идет о пищевых добавках, косметике и продовольственных товарах.

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