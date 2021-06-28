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Блинкен обсудил с президентом Италии Китай и Ливию

Стороны также затронули тему борьбы с пандемией и проблему изменения климата

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в Риме на переговорах с итальянским президентом Серджо Маттареллой обсудил Китай, Ливию, а также борьбу с пандемией и проблему изменения климата. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

"Госсекретарь Блинкен и президент Маттарелла подчеркнули важность американо-итальянских партнерских отношений в глобальных усилиях по борьбе с климатическим кризисом и восстановлению после COVID-19. Они также обсудили наши общие ценности, в том числе в контексте прав человека в Китае и во всем мире, а также нашу коллективную поддержку плана Ливии по проведению национальных выборов в декабре 2021 года", - рассказал дипломат.

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СШАИталияКитайЛивияМаттарелла, СерджоБлинкен, Энтони
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