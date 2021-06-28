Сенаторы потребовали расследовать бездействие президента Бразилии при закупке вакцин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. Трое членов верхней палаты бразильского парламента обратились в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с требованием начать расследование в отношении президента Бразилии Жаира Болсонару по делу о закупке индийской вакцины Covaxin по завышенной цене. Об этом сообщил в понедельник сенатор Рандолф Родригес, заместитель главы парламентской комиссии по расследованию действий правительства по борьбе с пандемией COVID-19 (CPI).

"Я направил в ФВС обращение в связи с обвинением в адрес президента, который не принял никаких мер после того, как ему стало известно о гигантской коррупционной схеме в Минздраве. Бездействие - это уголовное преступление, поэтому мы считаем, что ФВС и Генпрокуратура должны открыть расследование", - заявил он на видео, которое разместил в Twitter.

На прошлой неделе в распоряжение газеты Estado de Sao Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанном Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса.

Впоследствии сотрудник Минздрава заявил на заседании CPI, что через своего брата, федерального депутата Луиса Миранду доложил президенту об имеющихся подозрениях. Как утверждается, к заключение контракта на закупку Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся официальным представителем правительства в парламенте страны.