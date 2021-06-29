Байден выразил поддержку президенту Колумбии в связи с обстрелом его вертолета

ТАСС, 29 июня. Президент США Джо Байден выразил поддержку главе Колумбии Ивану Дуке, чей вертолет подвергся обстрелу в пятницу. Об этом говорится в расшифровке телефонного разговора лидеров двух стран, размещенной в понедельник на сайте Белого дома.

В сообщении указано, что президент США пообещал поддержать усилия Колумбии по борьбе с пандемией коронавируса, пожертвовав 2,5 млн вакцин. Байден также заявил о поддержке прав мирных демонстрантов и осудил бессмысленные акты насилия и вандализма.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались сотрудничество в области безопасности, борьба с наркоторговлей, необходимость содействия широкомасштабному восстановлению экономики после пандемии и устранение угрозы изменения климата. Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле.