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Байден выразил поддержку президенту Колумбии в связи с обстрелом его вертолета

Стороны также обсуждали сотрудничество в области безопасности, борьбу с наркоторговлей, восстановление экономики после пандемии

ТАСС, 29 июня. Президент США Джо Байден выразил поддержку главе Колумбии Ивану Дуке, чей вертолет подвергся обстрелу в пятницу. Об этом говорится в расшифровке телефонного разговора лидеров двух стран, размещенной в понедельник на сайте Белого дома.

В сообщении указано, что президент США пообещал поддержать усилия Колумбии по борьбе с пандемией коронавируса, пожертвовав 2,5 млн вакцин. Байден также заявил о поддержке прав мирных демонстрантов и осудил бессмысленные акты насилия и вандализма.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались сотрудничество в области безопасности, борьба с наркоторговлей, необходимость содействия широкомасштабному восстановлению экономики после пандемии и устранение угрозы изменения климата. Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле.

Теги
СШАКолумбияБайден, ДжоДуке, Иван
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