AFP: США, Ирландия и Британия призвали созвать заседание СБ ООН по ситуации в Тыграе

ТАСС, 29 июня. Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призвали экстренно провести открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, встреча может состояться в пятницу. С момента начала конфликта в ноябре так и не удалось провести публичное заседание, посвященное Эфиопии и событиям в штате Тыграй.

Правительство Эфиопии объявило в понедельник о введении в штате Тыграй "одностороннего прекращения огня без всяких условий". Данное объявление последовало через несколько часов после вступления в административный центр штата город Мэкэле отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и бегства из него временного правительства, созданного центральными властями страны. Представители НФОТ пока не заявляли, намерены ли они со своей стороны соблюдать перемирие.