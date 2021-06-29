Фухимори потребовала от президента Перу провести международный аудит выборов

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Выдвигавшаяся на пост президента Перу Кейко Фухимори направила в понедельник действующему главе государства Франсиско Сагасти письмо с просьбой провести международный аудит результатов второго тура выборов, состоявшегося 6 июня. Об этом сообщает газета Peru.21.

"Мы просим вас обратиться к международным организациям с просьбой провести избирательный аудит, в ходе которого могут быть проверены списки избирателей, протоколы голосования и компьютерная система [подсчета голосов]", - цитирует издание письмо Фухимори. По ее словам, цель этой меры - "определить, являются ли результаты, обработанные и учтенные ЦИК, истинным отражением воли народа на выборах 6 июня". Кандидат также отметила, что обращение к Сагасти не влияет на нейтралитет, которого должен придерживаться глава государства во время выборов.

Пленарное заседание Национальной избирательной коллегии Перу отклонило в понедельник очередные 10 апелляционных обращений Фухимори о признании недействительными протоколов избиркомов на президентских выборах в пяти провинциях страны. Это второе подобное решение инстанции - на прошлой неделе были отклонены 10 апелляционных обращений. Рассмотрение еще восьми состоится во вторник.

По итогам подсчета 100% голосов победу во втором туре выборов президента Перу одержал Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу". Он получил поддержку 50,12% избирателей. Его соперница Кейко Фухимори набрала 49,87% голосов.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. После подведения итогов выборов Фухимори объявила, что не признает своего поражения. Она рассчитывала, что окончательный результат волеизъявления будет пересмотрен в ее пользу после рассмотрения апелляций.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Срок его полномочий составляет пять лет.