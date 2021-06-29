СМИ: полиция в Гонконге запретила митинги 1 июля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга отказала трем оппозиционным организациям в возможности провести митинги 1 июля, в день 24-й годовщины перехода анклава под суверенитет КНР и 100-летнего юбилея основания Коммунистической партии Китая. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Отказ утвердить заявки на уличные шествия мотивирован угрозой распространения коронавируса и сохраняющимся в городе запретом собираться в группы больше четырех человек.

Ранее оппозиционная продемократическая коалиция "Гражданский фронт за права человека", которая ежегодно в этот день созывала многотысячные марши, на этот раз сама отказалась от идеи запрашивать разрешение на проведение демонстрации. Она объяснила это тем, что "не видит шансов получить разрешение" в условиях социальных ограничений, а также из-за проблем с регистрацией и проводимого против ее активистов расследования.

Официальные заявки на митинги подали три другие организации, включая партию левого толка "Лига социальных демократов". При этом они обещали обеспечить разделение участников на группы по четыре человека и соблюдение между ними дистанции в полтора метра, однако в итоге получили отказ со стороны полиции. Правоохранительные органы указали, что публичные шествия остаются "мероприятиями с высокой степенью риска".

В прошлом году власти также впервые запретили проведение акции 1 июля в связи с пандемией.

Как отмечают наблюдатели, принятие год назад по инициативе Пекина сурового закона о национальной безопасности в Гонконге заставило радикальные оппозиционные группы свернуть свою протестную антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна беспорядков. Некоторые активисты стали фигурантами уголовных дел, другие бежали за рубеж.