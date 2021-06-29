Посол ФРГ заявил о необходимости выстроить отношения с РФ, опираясь на историческую память

КАЛУГА, 29 июня. /ТАСС/. Германии в отношениях с Россией необходимо всегда основываться на истории, связывающей две страны. Об этом заявил во вторник посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на XVI конференции городов-партнеров России и Германии.

"Вчера, открывая эту конференцию, я говорил лично от себя, что, начиная такие форумы, важно посмотреть внутрь себя, на минуточку замереть, помолчать и почувствовать дыхание истории. Мы - русские и немцы - за плечами имеем разнообразную историю, которая знала взлеты и падения, были прекрасные страницы и была горечь трагических событий, - сказал он. - Поэтому для нас, немцев, само собой в отношениях с РФ очень важно каждый раз вспоминать, что происходило с нами раньше, имею в виду то, за что мы, немцы, несем ответственность".

Посол подчеркнул, что нельзя терять чувство благодарности за примирение, которое было предложено немцам после "падения в истории". "То, что случилось тогда не имеет права повториться. Думаю, Германия и Россия далеко продвинулись за последние десятилетия, строя отношения, в том числе, потому что мы [немцы] каждый раз осознавали ответственность за свою историю, а россияне, жители тогда Советского Союза, продемонстрировали колоссальное великодушие и человеческое величие, предложив нам примирение, протянув нам руку. Думаю, это основа для наших сегодняшних отношений, ведь люди в наших странах смотрят друг другу в глаза, они повернулись друг к другу, а это очень ценно", - отметил дипломат.