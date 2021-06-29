Судебные власти Пакистана заблокировали TikTok из-за непристойного контента

ИСЛАМАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Высокий суд провинции Синд заблокировал китайское приложение TikTok из-за наличия непристойного контента, неуважение ислама и пропаганду ЛГБТ.

Как сообщает во вторник газета The News, это третий за последние два года запрет будет действовать до 8 июля. На эту дату запланировано очередное заседание суда Синда, на котором Управление телекоммуникаций Пакистана (УТП) и ТikTоk будут выступать в качестве ответчиков по жалобе пользователей на аморальное содержание приложения.

В связи с этим группа пакистанских юристов обратилась в Верховный суд страны с просьбой наложить запрет на TikTok в связи с предполагаемым ростом преступности и употребления наркотиков из-за использования приложения. Просьба была подкреплена заявлениями жителей города Лахора о том, что TikTok также наносит ущерб культуре образовательных учреждений и является причиной самоубийств у некоторых пользователей.

Последняя из действовавших в Пакистане полная блокировка приложения TikTok была снята в апреле этого года. Запрет был введен УТП в связи с тем, что разработчики TikTok не сумели внести в работу приложения в Пакистане требуемые изменения, связанные с модерацией непристойного контента.