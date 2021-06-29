В Италии началось заседание МИД стран Группы двадцати

МАТЕРА /Италия/, 29 июня. /ТАСС/. Более 500 делегатов из разных стран собрались в южном итальянском городе Матера на заседание высокопоставленных представителей МИД и министров по развитию Группы двадцати. Как сообщили во вторник в МИД Италии, состав участников был расширен за традиционные рамки за счет приглашения представителей ряда стран, не входящих в "двадцатку", в том числе африканских.

Одним из лейтмотивов встречи станут гуманитарные вопросы и темы устойчивого и равноправного развития. Как сказал, открывая первую сессию министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пандемия вскрыла ряд проблем существующих систем, как санитарной, так и торговой, и дает возможность восстановления после пандемии построить более "справедливое и инклюзивное общество".

"Пандемия продемонстрировала необходимость преодоление национальных границ и международного ответа на глобальные вызовы. Италия поддерживает эффективную многополярность под эгидой ООН", - сказал Ди Майо.

Представители Бразилии, Китая и Австралии участвуют в формате видеоконференции. Россию представляет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Панкиным.

Накануне торжественный прием главам делегаций был дан в соседнем городе Бари. Часть делегатов прибыли в Матеру, "город в пещерах", входящий список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на специальном поезде, сообщила принимающая сторона.