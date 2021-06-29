Глава Минэнерго Ирака подал в отставку на фоне перебоев с электричеством в стране

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Министр электроэнергетики Ирака Маджид Махди Хантуш подал во вторник главе правительства Мустафе аль-Казыми прошение об отставке на фоне постоянных перебоев с электричеством в стране в условиях жары. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

Официальный представитель ведомства Ахмед Муса подтвердил факт прошения, но не привел никаких подробностей. Тем временем, по информации информационного портала Mavazin News, четыре южные иракские провинции - Басра, Ди-Кар, Майсан и Эль-Мутанна - во вторник вновь остались без электроснабжения в то время, как температура воздуха в этих южных регионах прогрелась до 50 градусов в тени.

На прошлой неделе веерное отключение электричества в этих же районах было вызвано выходом из строя электроподстанции из-за технического сбоя, однако Ирак уже много лет страдает от периодических отключений электроэнергии, что чаще происходит в наиболее жаркие периоды года из-за сильнейшей нагрузки на устаревшие и местами полностью вышедшие из строя сети. По подсчетам специалистов отрасли, Ирак вырабатывает 19 тыс. мегаватт электроэнергии при необходимых 30 тыс.

Кампания за отставку министра электроэнергетики началась в Ираке два дня назад с подачи активистов движения влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра.

В условиях дефицита электричества в стране в ночь на понедельник был выведен из строя участок высоковольтных линий к востоку от Багдада. Неизвестные подорвали несколько опор ЛЭП в районе города Бани-Саад в провинции Дияла на востоке Ирака. За несколько часов до этого ракетному обстрелу в районе города Самарра (провинция Салах-эд-Дин в 125 км к северу от Багдада) подверглась теплоэлектростанция. Как указывало Минэнерго страны, при нападении серьезный ущерб был причинен оборудованию энергоблока - из строя выведен паровой котел.

Ранее системы электроснабжения Ирака неоднократно подвергались атакам в Салах-эд-Дине, а также Киркуке, Дияле, Багдаде и ряде южных провинций. Чаще всего боевики подрывают опоры линий электропередачи. На прошлой неделе из-за диверсий и технических сбоев, вызванных повышенной нагрузкой на устаревшие ЛЭП по причине сильнейшей жары, полностью без света на какое-то время осталось население девяти иракских провинций.