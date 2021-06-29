Конституционный суд Румынии постановил, что увольнение омбудсмена является незаконным

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Румынии единогласно постановил во вторник, что увольнение парламентом Ренаты Вебер с должности народного адвоката (омбудсмена) противоречит основному закону страны. Сообщение об этом размещено на сайте КС.

"Решение парламента Румынии об увольнении Ренаты Вебер с должности народного адвоката нарушает конституционные положения, которые освящают принцип правового государства <...>, - указывается в сообщении. - Суд констатировал, что поскольку увольнение является неконституционным, оно прекращает свои юридические последствия. Таким образом, <...> Рената Вебер вновь вступает в должность народного адвоката, чтобы продолжить выполнение своих конституционных прерогатив".

Комментируя решение КС, Вебер сказала, что ее увольнение было "большим злоупотреблением", добавив, что решение о своих дальнейших шагах примет после того, как увидит мотивацию постановления КС.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который поддерживает ныне правящую правоцентристскую коалицию (Национал-либеральная партия, альянс Союза за спасение Румынии и Партии свободы, единства и солидарности, а также Демократический союз венгров Румынии), заметил кратко, что "вероятно, процедура должна быть отшлифована".

Спорное увольнение народного адвоката

Профессиональный юрист Вебер в 2007-2019 годы была евродепутатом от Национал-либеральной партии (НЛП). В июне 2019 года по предложению левоцентристской правящей тогда коалиции (Социал-демократическая партия и Альянс либералов и демократов) заняла пост народного адвоката, продолжительность мандата которого составляет пять лет. Важность этой должности состоит, главным образом, в том, что народный адвокат может блокировать постановления правительства путем обращения в Конституционный суд.

16 июня этого года Вебер была уволена с должности народного адвоката парламентариями правящей коалиции, которые обвинили ее "в нарушении законов и Конституции, невыполнении обязанностей". Они также упрекали Вебер в том, что она действовала в интересах оппозиционной СДП.

Представители оппозиции (СДП и Альянс за объединение румын), в свою очередь, утверждали, что обвинения в адрес народного адвоката являются надуманными, а в реальности правящая коалиция расплачивается с Вебер за то, что она неоднократно критиковала в период пандемии действия властей, нарушающие права и свободы граждан.

В результате СДП оспорила решение парламента в Конституционном суде, а Вебер подала в суд на парламент Румынии, требуя аннулировать решение о ее увольнении как незаконное. Венецианская комиссия затребовала у спикеров румынского парламента объяснения по поводу досрочного увольнения народного адвоката.

Ранее парламент уволил также руководителей национального телевидения и радио. После того, как Конституционный суд Румынии признал незаконными и эти увольнения, оба директора были возвращены на должности в качестве временно исполняющих обязанности.