Bloomberg: власти США расследуют связи экс-адвоката Трампа с Турцией

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Власти США расследуют возможную причастность бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к ведению лоббистской деятельности в интересах Турции. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Министерство юстиции США, по данным агентства, уже более года занимается расследованием того, оказывал ли Джулиани влияние на Трампа в 2017 году. В частности, американские власти интересуются, добивался ли он снятия обвинений в отмывании денег, выдвинутых в США против одного из его клиентов - турецкого торговца золотом Резы Зарраба. Кроме того, Джулиани, предположительно, пытался добиться от Трампа депортации из США обвиняемого в попытке государственного переворота в Турции Фетхуллаха Гюлена.

Агентство подчеркивает, что ранее о расследовании, которое пока не носит уголовный характер, известно не было. По информации агентства, оно проводится отдельно от уголовного расследования, запущенного в связи с лоббистской деятельностью, которую юрист якобы мог вести на Украине.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.