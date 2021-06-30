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ЦИК Венесуэлы допустил несистемную оппозицию к участию в региональных выборах

Всего претендовать на места в местных и региональных органах власти смогут представители 42 общенациональных политических организаций

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (CNE) Венесуэлы допустил к намеченным на 21 ноября 2021 года региональным и муниципальным выборам коалицию "Круглый стол демократического единства", имевшую большинство мест в оппозиционном правительству парламенте в 2016-2020 годах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба госоргана.

Как уточняется, во вторник было принято решение о допуске к выборам восьми общенациональных организаций и 12 региональных. Всего претендовать на места в местных и региональных органах власти смогут представители 42 общенациональных политических организаций и 64 региональных партий, говорится в публикации на сайте CNE.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти рассчитывают увидеть наблюдателей от ЕС на региональных выборах в стране. В Евросоюзе заявили о готовности направить в республику миссию для оценки возможности присутствия европейских наблюдателей на выборах.

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Мадуро, НиколасВенесуэла
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