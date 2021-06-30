В Эстонии могут декриминализировать систематические магазинные кражи

ТАЛЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас предложил декриминализировать ряд уголовных статей за преступления небольшой тяжести, включая систематические магазинные кражи.

"Сейчас слишком много деяний квалифицируются как уголовные преступления, - заявил он порталу ERR. - И поразительно большое количество людей были наказаны за такие преступления".

Одним из них, по словам генпрокурора, являются небольшие кражи, которые совершаются систематически. Он отметил, что уголовное преследование и содержание таких преступников в тюрьме обходятся дорого. Вместе с тем после освобождения они снова возвращаются к воровству. Вместо привлечения таких правонарушителей к уголовной ответственности Пармас предлагает активней заниматься профилактикой алкоголизма и наркозависимости, которые толкают людей на подобные проступки.

Он также предложил декриминализировать статью о систематическом управлении транспортным средством без водительских прав, а также упразднить уголовную ответственность за некоторые виды физического насилия, например, толчки или оплеухи.

Предложения генпрокурора Рийгикогу (парламент) страны обсудит в рамках осенней сессии.