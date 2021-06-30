Украина предложила участие представителей США в переговорах Контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Украина считает возможным привлечь США к участию в переговорах по Донбассу, назначив американских представителей в подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта, или в рамках четырехстороннего формата - ЕС, Россия, США и Украина. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.

"Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ (Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе). Также есть площадка, где они были, - это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту в Донбассе (17 апреля 2014 года в Швейцарии ЕС, Россия, США и Украина сделали Женевское заявление о мерах по деэскалации ситуации на Украине)", - заявил Резников в комментарии агентству РБК-Украина, опубликованном в среду.

В свою очередь в офисе президента Украины также говорят о возможности привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе. "Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время американская сторона прямого согласия на непосредственное участие в переговорах по Донбассу не дает. "Что касается участия США в мирном процессе, мы полны решимости продолжать поддерживать Украину максимально эффективным образом. Мы по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям по восстановлению полного контроля украинского правительства над всей территорией Украины. В пределах ее международно признанных границ, включая Крым, а также территориальные воды Украины", - заявил представитель посольства США на Украине Дэниел Лэнгенкэмп, слова которого приводит РБК-Украина.

Стремление расширить формат

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция), присоединив к ним США, Великобританию и Канаду. Тогда Белый дом отказался уточнить, намерены ли США пытаться войти в нормандский формат. Возможность привлечения США к дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе обсуждалась 6 мая в ходе переговоров в Киеве американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. На тот момент привлечение США рассматривалось как возможность координации с Германией и Францией, которые являются членами нормандского формата. 24 июня Зеленский вновь сделал заявление на эту тему, отметив, что хочет найти новый формат по урегулированию в Донбассе на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность Минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что заявления Зеленского о необходимости изменить нормандский формат говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений. А 16 июня заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий в Кремле вопросы, связанные с Украиной, допустил, что США могут повлиять на вопрос урегулирования в Донбассе. По его словам, ситуация может сойти с мертвой точки, если Вашингтон повлияет на Украину в части выполнения Минских соглашений.