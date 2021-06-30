В Минске проанализировали ситуацию с нарушением прав человека в некоторых странах Запада

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии подготовило доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных государствах, который был опубликован в среду.

"Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что, прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", - говорится в комментарии дипведомства к докладу. В нем отмечается, что доклад касается 21 страны - ряда членов Евросоюза, а также США, Великобритании и Канады, которые являются наиболее активными "адвокатами" экономических санкций и иных ограничительных мер.

В документе, указывает МИД, приводятся резонансные и "вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам". Ведомство подчеркивает, что отраженных в докладе сюжетов достаточно, чтобы заметить "всю парадоксальность ситуации и лицемерие в оценках западными политиками положения с правами человека у себя дома и в других странах". МИД констатирует, что западные государства безосновательно возложили на себя функции глобального "квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях".

Своим докладом внешнеполитическое ведомство хочет привлечь "внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций к этим тревожным сигналам". "Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных "партнеров". Мы выступаем за разумный и объективный подход государств к сотрудничеству по всем вопросам, включая права человека", - говорится в комментарии. При этом подчеркивается, что насаждение "выкроенных по лекалам коллективного Запада демократий и однобокие трактовки международных правозащитных положений служат удовлетворению политических и экономических амбиций правящих на Западе элит, и они разрушительны для международных отношений".