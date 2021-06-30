Лидера Объединенной гражданской партии Белоруссии обвинили в разглашении данных следствия

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Председателю Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николаю Козлову предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного расследования. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы партии.

"Николаю Козлову предъявлено обвинение по делу о разглашении данных предварительного расследования. Ч. 1 ст. 407 УК. У него взята подписка о невыезде", - говорится в сообщении партии в Facebook.

Ранее против Козлова возбудили уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Он трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете. За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля лидер ОГП получил 15 суток административного ареста. Кроме того, в конце марта Козлов отбыл 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию должностного лица.