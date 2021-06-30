Президент Литвы отверг идею проведения саммита ЕС - Россия без предварительных условий

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против инициативы проведения встречи на высшем уровне между РФ и Евросоюзом без предварительных условий. Свою позицию он изложил в статье для немецкой газеты Die Zeit, выдержки из которой опубликованы в среду.

При этом Науседа повторил позицию Литвы по ряду вопросов, включая обстановку на востоке Украины и внутриполитическую ситуацию в РФ.

"Россия уважает только сильных партнеров. Если ЕС хочет любой ценой и без предварительных условий сотрудничать [с Москвой], то в таком случае Россия будет диктовать условия", - считает он.

Лидеры 27 стран Евросоюза на прошлой неделе не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе сообщества под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Москвой по отдельным темам, представляющим интерес для Брюсселя, а также проработать варианты введения новых антироссийских санкций, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности РФ, которую они расценят как вредоносную.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал "нелогичной и пагубной" позицию так называемых младоевропейцев - Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны Москвы.