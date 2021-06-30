Ведомство ФРГ не подтвердило хакерскую атаку с госучастием на инфраструктуру страны

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) не подтвердило хакерскую атаку с государственным участием на критическую инфраструктуру Германии. Об этом сообщил в среду телеканал N-TV.

По его данным, в ведомстве указали на то, что кибератаке подвергся лишь один из телекоммуникационных операторов. Сведений о том, что за ней стоят государственные игроки, у BSI нет, отметил телеканал.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники в западных спецслужбах заявила, что банковский сектор и критическая инфраструктура Германии якобы подверглись масштабной кибератаке. Издание утверждает, что атака была совершена "в последние дни" и за ней якобы стоит хакерская группа Fancy Bear, которой приписывают связи с российскими властями. При этом, по версии газеты, BSI подтвердило совершение кибернападения. Bild пишет, что западные спецслужбы считают атаку "местью за санкционную политику в отношении России".

В BSI также опровергли информацию газеты. "Это не так", - отметили в пресс-службе ведомства.

В мае 2020 года Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы считают, что он является членом Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским атакам. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.