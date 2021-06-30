Прокуратура Украины выступит с ходатайством о продлении домашнего ареста Медведчуку

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения намерена ходатайствовать в суде о продлении домашнего ареста главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, сроки которого заканчиваются 10 июля. Об этом сообщили в среду в Офисе генерального прокурора Украины.

"Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, заканчивающихся 10 июля", - сообщили в Офисе генпрокурора агентству РБК-Украина.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвинили в финансировании терроризма.

Позже главе политсовета ОПЗЖ предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". По данным генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в уголовном деле против Медведчука и его коллеги по парламенту Тараса Козака присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой. Согласно решению суда, политику была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.