Генсек ООН заявил, что отношения великих держав как никогда разлажены

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Отношения между великими державами как никогда разлажены, и это отражается на ситуации в мире. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью французской газете Le Monde.

"Необходимо признать, что отношения между великими державами дисфункциональны как никогда. Мы видим это в том, что Совет Безопасности ООН парализован, когда речь идет об основных вопросах", - сказал он.

По словам генсека, "это дает более широкое поле для маневра средним державам". "В результате большинство конфликтов, носивших локальный характер, приобрело международный масштаб", - считает он. "Посмотрите на Ливию, Сирию, Йемен. Иногда эти средние державы обладают большим влиянием, чем великие державы", - отметил Гутерриш. Это, по его мнению, "создает ощущение безнаказанности".

Одновременно генсек ООН подчеркнул, что "в последние месяцы сформировались новые конфликты, как, например, ситуация в Нагорном Карабахе или риск противостояния между Эфиопией и Суданом". "В результате предупреждение и урегулирование конфликтов стали более сложными. Участились случаи нарушения международного гуманитарного права или прав человека", - указал он.

По словам Гутерриша, "связь между конфликтами и терроризмом стала более тесной". "Наглядный пример - зона Сахеля [в Африке]. Но у нас нет механизмов, чтобы противодействовать этому", - признал он.