Суд в Белфасте решил, что билль о Brexit не нарушает Акт об унии Британии и Ирландии

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Билль о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) частично вступает в противоречие с Актом об унии Великобритании и Ирландии 1800 года, однако нельзя говорить о том, что он нарушает его положения. Соответствующее решение в среду вынес Высокий суд Белфаста в Северной Ирландии.

Таким образом, суд отклонил иск лидеров ведущих юнионистских партий региона, выступающих за более тесную связь с Лондоном, которые были недовольны североирландским протоколом, заключенным между Великобританией и ЕС в рамках соглашения о Brexit. Судья Эдриан Колтон счел "неподкрепленными законом" их попытки добиться пересмотра данного договора на основе Акта об Унии, добавив, что с тех пор "утекло много конституционной воды".

Кроме того, суд постановил, что протокол по Северной Ирландии не нарушает положения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в Ольстере. Суд в Белфасте также не согласился с утверждениями истцов о том, что североирландский протокол нарушает права местных жителей, поскольку они вынуждены подчиняться некоторым требованиям законодательства ЕС, но при этом не имеют возможности избирать депутатов Европарламента после Brexit.

После ознакомления с вердиктом суда истцы заявили, что намерены оспорить принятое в среду решение. В рядах тех, кто пытается добиться пересмотра соглашения, присутствуют бывший лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, обладающей большинством мандатов в законодательном собрании региона, Арлин Фостер, экс-глава Ольстерской юнионистской партии Стив Айкен и лауреат Нобелевской премии мира 1998 года за вклад в мирное решение конфликта в Северной Ирландии Дэвид Тримбл. По их мнению, в нынешнем виде документ грозит спровоцировать социально-политический кризис в регионе.

Акт об унии 1800 года закрепил союз Королевства Великобритании и Королевства Ирландии, в результате чего было образовано Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. В результате войны за независимость в 1922 году Ирландия вышла из состава Соединенного Королевства. При этом ряд графств в северной части острова, населенных преимущественно протестантами, остались в составе королевства.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение. Сделка с ЕС предполагала, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения и в среду может сделать это снова, но уже при согласии Брюсселя.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждают о возможных перебоях с поставками из-за необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что грозит пустыми прилавками магазинов Ольстера. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit. Споры вокруг поставок мяса между Великобританией и Евросоюзом получили в британской прессе название "сосисочной войны".