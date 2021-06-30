В Германию прибыл первый самолет с военными Бундесвера из Афганистана

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Первый самолет с военнослужащими Бундесвера, принимавшими участие в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане, в среду днем прибыл в Германию. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, первый из трех самолетов, осуществляющих вывоз военных ФРГ из Афганистана, совершил посадку на аэродроме в Вунсторфе (федеральная земля Нижняя Саксония). Ожидается, что два других воздушных судна прибудут в Германию в ближайшее время. В общей сложности, как пишет DPA, посредством трех военных самолетов на территорию ФРГ должны вернуться 264 человека, в том числе военнослужащие, обеспечивающие безопасность лагеря в Мазари-Шарифе - столице северной афганской провинции Балх.

Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что вооруженные силы страны спустя 20 лет завершили участие в миссии Resolute Support в Афганистане. Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены в 2014 году.

Германский контингент в Афганистане в последний год насчитывал около 1 тыс. военнослужащих, в основном военных инструкторов. Вывод личного состава и техники начался в конце апреля. Как ранее сообщало агентство DPA, Германия в период с 2001 по 2020 год потратила €12 млрд на участие в миссии.