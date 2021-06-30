Глава МИД Украины считает русских и украинцев обособленными народами

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что русских и украинцев нельзя считать одним народом, а также что русских нельзя считать коренным народом Украины.

"Украинцы и россияне - два разных народа", - написал он на странице в Twitter, комментируя слова президента России Владимира Путина на прямой линии о единстве двух народов и о том, что проблемы в отношениях двух стран исходят от руководства Украины. Министр продолжил, что два народа могли бы жить в духе добрососедства, но якобы в 2014 году "Россия напала на Украину".

По его мнению, коренными народами на Украине следует считать крымских татар, крымчаков и караимов. "Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство", - добавил Кулеба. Далее глава МИД возложил ответственность за "пропасть в отношениях двух народов" на Россию.

Ранее в среду Путин на ежегодной прямой линии заявил, что Украина не входит в список недружественных для России стран и что он не считает украинский народ недружественным. Президент подчеркнул, что считает украинский и российский народы одним народом.

Путин также заявил, что в случае принятия Верховной радой законопроекта, который не включает русский народ в число коренных народов Украины, последствия этого документа можно будет сравнить с оружием массового поражения. По мнению российского лидера, президент Украины Владимир Зеленский "отдал Украину под полное внешнее управление", и что ключевые вопросы жизнедеятельности страны решаются "не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти - в Берлине и в Париже".