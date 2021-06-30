СМИ: Павел Земан покинул пост генпрокурора Чехии из-за разногласий с главой Минюста

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан, задействованный в расследовании обстоятельств взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, покинул в среду свой пост из-за разногласий с министром юстиции Марией Бенешовой. Об этом информировало во вторник Чешское радио.

Земан сообщил о своей отставке журналистам полтора месяца назад, отметив, что глава Минюста оказывает на него "довольно сильное давление", что его "не устраивает". Он добавил, что у него "нет опасений по поводу того", что расследование инцидента в Врбетице застопорится.

Недовольство Бенешовой вызвали, в частности, высказывания Земана о ходе расследования. Он отмечал, что с юридической точки зрения инцидент нельзя рассматривать как уголовное преступление по статьям о терроризме, так как не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности республики. По мнению генпрокурора, дело о взрывах может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых.

Земан возглавлял чешскую генеральную прокуратуру с 2011 года. Бенешова предложила правительству назначить генеральным прокурором республики его первого заместителя Игора Стржижа. Кабмин рассмотрит этот вопрос 12 июля. С 1 июля Стржиж будет временно исполнять обязанности генпрокурора Чехии.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, и выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.