На Украине утвердили программу национально-патриотического воспитания до 2025 года

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило государственную программу национально-патриотического воспитания, на которую до 2025 года запланировано потратить более $12 млн. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства молодежи и спорта.

"Целью программы является формирование и утверждение украинской гражданской идентичности на основе единых общественно-государственных ценностей и общечеловеческих ценностей, принципов любви и гордости за собственное государство, его историю, язык, достояние и достижения", - говорится в документе.

Ориентировочный объем финансирования программы до 2025 года составит 324,2 млн гривен (более $12 млн). Всего до 2025 года к разного рода мероприятиям планируется привлечь более 20% населения. Среди ключевых принципов программы обозначено формирование украинской идентичности, для чего планируется повысить роль украинского языка, донесение сути украинских национальных ценностей, а также борьба с некими "постколониальными и посттоталитарными последствиями" в сознании населения.

Ранее правительство Украины утвердило концепцию программы развития украинского языка до 2030 года. К этому времени власти хотят повысить качество его преподавания, улучшить качество украиноязычного культурного продукта и обязать представителей органов власти и местного самоуправления использовать только украинский язык.