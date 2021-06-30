На праймериз мэра Нью-Йорка неверно посчитали 135 тыс. голосов

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Значительное изменение ситуации с распределением голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии связано с тем, что по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении избирательной комиссии Нью-Йорка.

Обнародованные во вторник промежуточные данные по праймериз значительно изменили расклад сил. Если ранее глава района (боро) Бруклин Эрик Адамс опережал конкурентов более чем на 9%, то после обнародования новых данных разрыв сократился до 2,2%. Такое резкое изменение распределения голосов вызвало вопросы в избирательном штабе Адамса, где потребовали объяснить причины произошедшего. Математически это возможно, но маловероятно.

Спустя несколько часов избирательная комиссия заявила, что произошла ошибка и удалила предварительные результаты с сайта. Уже в среду появились дальнейшие пояснения.

"Когда мы проводили подсчет голосов, в него были включены тестовые бюллетени, в результате чего появилось 135 тыс. дополнительных записей", - говорится в сообщении.

Расклад сил на праймериз демократов в Нью-Йорке теперь не ясен. Когда будут опубликованы правильные результаты подсчета - неизвестно. Окончательные итоги праймериз планируется подвести к середине июля.