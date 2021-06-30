Камала Харрис подчеркнула важность гендерного равенства для укрепления демократии

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. США будут бороться за укрепление прав женщин и демократии в мире, заявила в среду вице-президент Камала Харрис, выступая в видеоформате в рамках международного форума "Поколение равенства" в защиту гендерного равноправия. Трансляция речи Харрис велась на сайте Белого дома.

"Кто попадает под удар, когда происходит падение демократий? <...> Женщины и девочки находятся среди тех, кто страдает", - сказала она.

"Я убеждена, что, если мы хотим укрепить демократию, мы должны бороться за гендерное равенство. Потому что демократия становится сильной, когда в ней все принимают участие, и слабой, когда люди отстранены, - отметила вице-президент. - Мы видели это в США".

Харрис подчеркнула важность обеспечения доступа женщин к здравоохранению и защиты от насилия. "Гендерное равенство укрепляет демократию. США объявят ряд мер сегодня для укрепления наших институтов", - добавила она.

"Задействуйте инструменты демократии, будь то свобода слова или свобода голосования. Если вы лишены этого - боритесь. Помните, что мы будем бороться вместе с вами", - сказала вице-президент США.