Постпред США при ООН потребовала от России "убрать наемников" из ЦАР

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от России "убрать наемников" из Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"ООН предоставила доказательства, включая показания свидетелей, описывающие насилие и злоупотребления, совершенные в ЦАР наемниками, работающими при отделении российского министерства обороны, - отметила она. - Речь идет в том числе об убийствах гражданских лиц, расхищении собственности гуманитарных организаций и других ужасающих действиях".

С точки зрения дипломата, "Россия должна немедленно прекратить насилие, наказать виновных и убрать наемников, угрожающих миротворцам ООН и их работе в поддержку мира и безопасности в ЦАР".

Панель экспертов всемирной организации подготовила доклад о ситуации в ЦАР. Он был представлен Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. Публикация документа, как ожидается, состоится в ближайшее время. В нем содержатся обвинения в адрес неких "россиян", которые якобы участвовали в боевых действиях, расстрелах мирных жителей и пытках. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал эти обвинения безосновательными.