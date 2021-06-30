Министр обороны Грузии назвал важной роль НАТО в обеспечении безопасности на Черном море

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в заседании Совета Грузия - НАТО в Брюсселе, в ходе которого отметил важность активного участия НАТО в обеспечении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"Безопасность и стабильность для моей страны и региона Черного моря достигаются активной вовлеченностью НАТО и стран-партнеров", - цитирует пресс-служба ведомства слова Бурчуладзе.

Министр обороны Грузии в ходе выступления также поприветствовал принятое НАТО заявление по итогам саммита в Брюсселе 14 июня, в котором говорится, что республика станет членом блока, а третьи страны не могут вмешиваться в отношения республики и военно-политического блока. Бурчуладзе отметил и вклад Грузии в достижение мира и стабильности и отметил, что страна по-прежнему остается преданной общим ценностям и принципу коллективной безопасности, добавили в министерстве обороны.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".